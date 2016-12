«Non ce la faccio più», imprenditore annuncia il suicidio su Fb e si spara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZERO BRANCO - (R.T.) L’agghiacciante annuncio suieri alle 16.52: «Addio...non ce la faccio più». Seguito da tre emoticon con le lacrime. Poisi è suicidato. Il corpo del ristoratore lo ha scoperto verso le 18.30 un cliente di un’officina all’esterno della birreria-pizzeria “Settimo Cielo” di via Noalese di cuiera titolare. Subito ha pensato ad un malore ed ha chiamato il Suem. L’ambulanza è arrivata nella zona industriale che dà sulla Noalese a un chilometro e mezzo dal centro di, ma per Marco, 51 anni che viveva a Favaro Veneto in via Ca’ Solaro con i figli, la corsa all’ospedale è stata inutile. Il colpo di pistola davanti al locale che si era ritrovato a gestire da solo è stato fatale. Favaro, secondo chi lo conosceva bene, non sarebbe più riuscito a reggere il dolore per la morte della moglie Morena Voltan, originaria di Favaro Veneto, stroncata da un tumore in pochi mesi all’età di 46 anni lo scorso anno a giugno.