Offese razziali al vicino di colore, poi prende la pistola: arrestato

TREVISO - Ieri sera alle 23 di Villorba i carabinieri di Villorba hanno arrestato un argentino di 66 anni, residente a Villorba, con precedenti di polizia, per porto abusivo di una pistola e minaccia aggravata da motivi razziali. Verso le 20 dopo un alterco con un soggetto 20 enne del Burkina Faso lo ha inseguito e minacciato con una pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta dalla convivente 57enne italiana che è stata deferita per omessa custodia. Arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.