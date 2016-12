Salvataggio Stefanel, si fanno avanti Oxy Capital Italia e Attestor

TREVISO - Stefanel ha ricevuto da Oxy Capital Italia srl e Attestor llp una manifestazione di interesse non vincolante a portare avanti le trattative con la società e i propri creditori finanziari per la realizzazione di un'operazione finalizzata al risanamento e al rilancio del gruppo nell'ambito di un accordo - in negoziazione - che include la ristrutturazione del debito, la ripatrimonializzazione della società e l'iniezione di nuove risorse a supporto dell'implementazione del piano di sviluppo. Lo annuncia una nota.



L'investitore ha informato l'emittente, viene precisato, di aver ricevuto dalle banche, attraverso i propri consulenti legali, la loro disponibilità a proseguire nella disamina e negoziazione dell'operazione precisando che l'odierna comunicazione non costituisce alcun impegno o obbligo a portare avanti e concludere l'operazione.

