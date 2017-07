Nonni ladri svaligiavano le tasche delle vittime a colpi di...“abbracci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO\VILLANOVA - All'apparenza sembrava unacome tante, ma in realtà Loris Uscieri e Silvana Marciano, rispettivamente di, sarebbero stati un affiatato duo didedito aisoprannominati. Una specialità che avrebbero praticato da anni, a dire il vero non sempre con tutta questa destrezza tanto da essere finiti più volte in manette, come confermano i loro precedenti sempre per lo stesso reato. La coppia, residente a, è ora a processo a Treviso per furto aggravato. Entrambi sono accusati di aver messo a segno 5 colpi e di averne tentati almeno altri sei tra l'aprile del 2015 e il maggio del 2016 in varie località delle province di. Nella Marca Uscieri e la Marciano hanno lasciato il segno a Treviso, Mareno di Piave, Villorba e Pieve di Soligo, utilizzando sempre la stessa tecnica.Ben vestiti, modo garbati e gentili, sarebbero stati soliti individuare le loro vittime all'aperto e in, puntando solitamente persone loro coetanee, avvicinate con il trucchetto di fingersi vecchi amici. E quando il bersaglio guardava esterrefatto quegli estranei che si facevano incontro con modi tanto affabili, iniziava la sceneggiata: «Ma come, sono io, non mi riconosci?» recitavano tentando di essere convincenti, con tanto diche altro non sarebbe stato che il modo per tentare di sfilare catenine o mettere le mani nelle borse per rubare portamonete o anche cercare di grattare i portafogli dalle tasche.