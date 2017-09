© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRESPANO DEL GRAPPA - Giovanni Raccanello, 70 anni, è morto ieri sera, giovedì 28 settembre, travolto da un armadio, all'interno della sua abitazione. Sul posto Suem e carabinieri. Non è chiaro se l'anziano, che abitava in via Madonna del Covolo, stesse spostando l'armadio o se questo abbia ceduto.