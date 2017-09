Virus del Nilo, quinto caso: una donna ricoverata in ospedale

di Giannino Dian

TAGLIO DI PO - Dopo quanto avvenuto in Alto Polesine soprattutto nel 2016 ma anche nella vicina Adria e recentemente a Porto Viro, quest'anno, a distanza di circa una quindicina di giorni si è verificato un. Questa volta ad essere infettata è un'anziana di 89 anni. Un comunicato stampa dell'Ulss 5 di Rovigo, informa che si tratta dele che la paziente, residente a Taglio di Po, è affidata alle cure dell'unità operativa di malattie infettive: che ha sviluppato la forma neuroinvasiva del virus e le sue condizioni sono stazionarie. Allo stesso tempo l'Ulss 5 informa che ieri ha immediatamente previsto un intervento di disinfestazione d'emergenza nel comune di residenza della paziente.L'Ulss 5, come previsto dai protocolli della Regione Veneto ha provveduto alladelladella persona contagiata, con trattamenti anti larve. Il sindaco, Francesco Siviero, è stato informato dal comandante della Polizia locale, Maurizio Finessi, del problema ed è in stretto contatto con l'Ulss 5 si è detto «attento nel verificare la situazione, senza creare nessun allarmismo tra le persone»...