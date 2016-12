Sconosciuti al Fisco: in 6 mesi Gdf scopre 34 "fantasmi" fra Adige e Po

di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Il Polesine non è un castello scozzese ma ivi si aggirano lo stesso. E non pochi: ben 34. Veri e propri ectoplasmi quando si trattava di. Sono glicompletamente sconosciuti alscoperti nel 2016 dai controlli delle. Hanno nascosto all'Erario ben 68 milioni di imponibile con un'Iva evasa pari a 13 milioni e mezzo. Numeri da capogiro, soprattutto per realtà economiche di piccole dimensioni come quelle del Polesine e perché quel monte di tasse evase si trasformano in un gravame ingiustamente caricato sulle spalle dei contribuenti onesti.Nel report sulle attività del secondo semestre dell'anno ormai arrivato a conclusione, fra le 96 verifiche fiscali eseguite, spiccano due operazioni in aziende del settore tessile che hanno portato alla luce artifici finanziari e contabili per milioni di euro.