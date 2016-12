© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO -serviti ain un bar tra i più frequentati del centro storico di Rovigo, soprattutto nell'orario dello. Quando qualcuno di loro è stato male, al punto da finire, i genitori hanno detto basta e, dopo aver individuato il locale, lo hanno denunciato.A testimonianza dell'abitudine del locale di servire alcol anche ai minorenni, i genitori hanno portato ledel locale che ritraggono i figli intenti a bere alcolici in compagnia proprio sui tavolini del bar in questione. Sul fenomeno è annunciata un'interrogazione in Consiglio comunale.