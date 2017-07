Tamponamenti a raffica in A4: code a tratti e rallentamenti in vari punti

Traffico rallentato e parecchi incidenti, per fortuna non gravi, hanno caratterizzato la mattinata di oggi in A4, tanto che più volte è stato attivato il reindirizzamento dei flussi verso la A27 e la A28. Attualmente - informa Autovie Venete - una coda di quattro chilometri è segnata dopo l'allacciamento A57/A4, in prossimità di Meolo-Roncade in direzione Trieste, dovuta a un tamponamento fra due mezzi pesanti.



Code a tratti anche fra Portogruaro e San Giorgio di Nogaro, sempre in direzione Trieste per traffico molto intenso soprattutto di mezzi pesanti, che oggi possono circolare fino alle 16.00. Gli altri due incidenti si sono verificati alle 10.30 e alle 13.30. Nel primo caso si è trattato di un tamponamento fra tre auto in corsia di sorpasso, fra San Stino e l'uscita di Portogruaro, mentre in quello successivo i veicoli coinvolti erano due auto e un mezzo pesante, che si sono tamponati fra San Stino e Portogruaro ancora in direzione Trieste.



La giornata più critica di questo fine settimana sarà domani, quando sono previste ancora code sempre al Lisert, in uscita. Tutte le aree di servizio in questo fine settimana saranno molto affollate, in particolare quelle di Duino Sud e Calstorta Sud dove i mezzi pesanti non potranno sostate dalle ore 15.00 di oggi fino alle 22.00 di domani. La circolazione, su tutta la A4 e la A57 in direzione Trieste, si presenterà piuttosto rallentata e soggetta alla formazione di code, mentre in direzione Venezia il flusso dovrebbe mantenersi più fluido seppur intenso. Per chi transiterà in A23, le previsioni indicano traffico molto sostenuto in direzione del nodo di Palmanova, con possibili rallentamenti nei pressi del bivio con la A4; intenso ma scorrevole, invece, verso Tarvisio. Probabili le congestioni ai caselli "balneari" quali San Donà, San Stino e Latisana. Lo stop ai mezzi pesanti, nella giornata di sabato sarà in vigore dalle 8.00 alle 22,00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA