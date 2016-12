La Regione approva il Bilancio. Zaia: «Ora nuovo corso con il referendum»

VENEZIA - Per la prima volta dopo nove anni il Bilancio previsionale della Regione del Veneto, pari, al netto delle partite di giro, a circa 13 miliardi di Euro - di cui circa 8,9 destinati alla Sanità - è stato approvato dal Consiglio regionale prima della scadenza del 31 dicembre evitando così l'esercizio provvisorio. Con 26 voti favorevoli (Lega Nord, Gruppo Zaia Presidente, Forza Italia, SiamoVeneto, FdI-An-Mcr) e 19 contrari (Pd, Amp, Veneto del fare, Lista Tosi, M5S, Veneto Civico) il Consiglio regionale ha dato il via libera alla Legge di stabilità (Pdl 195) e successivamente a questa, poco dopo la mezzanotte, ha approvato, con la partecipazione al voto anche del presidente della Regione Luca Zaia, il Bilancio preventivo 2017-2019 (Pdl 196) con 28 voti favorevoli (Lega Nord, Gruppo Zaia Presidente, Forza Italia, SiamoVeneto, FdI-An-Mcr) e 19 contrari (Pd, Amp, Veneto del fare, Lista Tosi, M5S, Veneto Civico).



«È un bilancio storico che inaugura un nuovo corso per almeno due motivi: dopo tanti anni torna ad essere approvato entro Natale, senza il ricorso all'esercizio provvisorio, e sarà ricordato come quello che ha dato il via al referendum per l'autonomia del Veneto e dei Veneti». Così il Presidente della Regione Zaia .

© RIPRODUZIONE RISERVATA