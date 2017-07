Scandalo Mose, Baita e l'ex segretaria di Galan verso il processo

di Gianluca Amadori

Piergiorgio Baita finirà presto a processo per corruzione e false fatture nell'ambito dello scandalo Mose. La Procura di Venezia, dopo aver tenuto a lungo congelata la sua posizione, assieme a quella degli altri indagati che hanno collaborato con gli inquirenti, ha provveduto al deposito degli atti, la procedura che normalmente precede una richiesta di rinvio a giudizio. Assieme all'i costruzioni, 68 anni, di Mogliano Veneto, figurano il padovano, 61 anni, già direttore amministrativo della Mantovani;, 53 anni, di Mestre, ex segretaria dell'allora Governatore del Veneto, Giancarlo Galan, e poi amministratrice di Adria infrastrutture, la società del gruppo Mantovani specializzata in project financing. E ancora, 73 anni, di Villorba, già componente del Consiglio direttivo del Consorzio Venezia Nuova in rappresentanza del, 56 anni, di Polverara, l'uomo che convinse Baita di avere conoscenze ad alti livelli, anche nei servizi segreti, in grado di bloccare l'inchiesta. Nella lista non figura Giovanni Mazzacurati, l'inventore del sistema Mose, ovvero di un vorticoso giro di false fatturazioni gestito per molti anni per creare i fondi neri necessari a pagare mazzette a politici e tecnici al fine di garantire i necessari finanziamenti per poter completare l'opera: l'ex presidente del Consorzio Venezia Nuova, infatti, è stato giudicato non capace a seguito di una malattia che ha ridotto le sue capacità intellettive. E dunque, secondo la Procura non è processabile. La sua non imputabilità dovrà essere sancita da un giudice.