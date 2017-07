Autostrade sotto pressione: code Bollino nero sulla A22 fino a stasera

Code sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige dalla tarda mattina, per lo spostamento dei turisti. In direzione nord sono segnalati rallentamenti per traffico intenso da Verona nord a Rovereto nord. In direzione sud ci sono code tra il Brennero e Vipiteno di 4 chilometri e traffico rallentato con code a tratti da Bolzano nord a Rovereto sud. Le previsioni di traffico della società Autobrennero del resto erano di bollino nero (traffico critico) sia per il mattino che per il pomeriggio di oggi, con la prospettiva di arrivare anche a raddoppiare i tempi di percorrenza.

