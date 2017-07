Dormitorio della Cri. Il quartiere si ribella all'arrivo dei profughi

di Lara Zani

PORDENONE - I residenti di via Rotate e dintorni dicono no aldella, con unail cui testo sarà redatto nei prossimi giorni e che potrà probabilmente essere sottoscritta a partire da lunedì. I tempi sono brevissimi: l'obiettivo è quello di anticipare l'assemblea che la stessa Cri ha fissato per il 3 agosto e dalla quale si attende il via libera al progetto. Proprio il comitato provinciale della Croce rossa e il suo presidente Giovanni Antonaglia sono infatti i destinatari del documento. Anche se tutto è ancora da mettere nero su bianco, l'obiettivo dei residenti - emerso a larga maggioranza dalla riunione organizzata ieri nel parco di via Cividale, alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone, con poche voci in dissenso - è quello non solamente di esprimere la contrarietà al progetto, ma anche di contestare il modo in cui questo è stato portato avanti e la gestione dell'assemblea di martedì sera, che più di uno definisce un agguato. Da chiarire poi se il messaggio sarà di semplice contrarietà alla collocazione di una struttura nel quartiere o se la petizione conterrà anche un invito a cercare una soluzione fuori Pordenone, considerata ormai satura dal punto di vista delle presenze di richiedenti asilo...