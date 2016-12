Muhamed, il “ricordo” vietato: non avrà nessun luogo intitolato

di Alberto Comisso

PRAVISDOMINI - Nessun luogo pubblico intitolato a, il 14enne morto quest'estate per annegamento mentre, a Meduna di Livenza, stava giocando con alcuni amichetti. Respinta, dunque, la mozione che la lista civica guidata da Valter Buttignol aveva presentato in Consiglio comunale. Lo stesso Buttignol, in premessa, aveva motivato che «la richiesta veniva perché il ragazzo era un amico di suo figlio e perché ne aveva sentito parlare a casa».Secca la replica del sindaco Davide Andretta: «è un paese che ha visto tante disgrazie. Tante sono anche quelle persone che negli anni hanno lavorato per la comunità e che ora non ci sono più. Davanti alla morte bisogna avere rispetto, non si deve strumentalizzare un fatto del genere. Non ho assolutamente trovato rispettoso, invece, che nella mozione presentata il nome del ragazzino non fosse scritto correttamente. L'amarezza più grande è che, in realtà, da quanto emerso durante il Consiglio comunale, se non si hanno amici tra questi banchi non si è degni di essere ricordati».