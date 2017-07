Cade dalla roccia durante il raduno â€‹europeo delle "famiglie arcobaleno"

MANIAGO - Il Soccorso Alpino di Maniago ( Pordenone) è intervenuto nel pomeriggio per una doppia richiesta di soccorso nella zona di Malga Chiampis, dove si sta svolgendo il raduno della "Famiglia arcobaleno" europea. La prima richiesta di soccorso riguardava un ferito con sospetta frattura al rachide, al polso e alla caviglia a seguito di caduta da paretina di roccia, su cui un olandese di 35 anni stava effettuando qualche movimento di arrampicata in libera. Il tecnico di elisoccorso e il medico a bordo hanno trovato il ferito a Casera Chiampis, a poca distanza dalle rocce teatro dell'accaduto, circondato dai compagni che lo stavano assistendo. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato su asse spinale fino all'elicottero per poi essere consegnato all'ambulanza ad Ampezzo (Udine). Poco dopo l'elicottero ha effettuato un altro volo per recuperare, sempre a Casera Chiampis, un cittadino tedesco di 37 anni, che accusava una forte infezione oculare. Anche lui è stato recuperato e consegnato all'ambulanza.

