Università di Padova, corsi, studenti ed esami traslocano sulle Dolomiti

di Federica Cappellato

PADOVA - L'fa le valigie e, per la trasferta estiva, sceglie la montagna. Destinazione Brixen, provincia di. Dal 31 luglio al 2 settembre si tengono ai tradizionali corsi estivi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Bo, corredati da iniziative didattiche e di formazione, convegni e corsi rivolti a studenti, dottorandi, docenti, enti e strutture di ricerca.Un contesto nuovo, attorniato dalle vette, dove coltivare le proprie passioni contribuendo a costruirsi un pezzo di carriera universitaria, quindi di futuro. Ricca di tradizioni e storia, Brixen - Bressanone si trova al centro della Val d'Isarco. Per la sua posizione, è tradizionalmente punto di confluenza e scambio fra realtà diverse, naturale collegamento tra Nord e Sud, tra la cultura mitteleuropea e quella italiana...