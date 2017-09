Scompare di casa: il corpo trovato in un fosso dietro al Golf Club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVOLON -e svanisce nel nulla: dopo due giorni il suoviene ritrovato in un, dietro il. Trieste epilogo per la scomparsa di, 54enne per il quale si era mobilitato un intero paese (il sindaco di Rovolon, Maria Elena Sinigaglia, aveva pubblicato un post su Facebook con un appello per le ricerche). Il fratello e la sorella, non avendo sue notizie, avevano dato l'allarme. Gavin abitava da solo e conduceva una vita molto ritirata. Il suo corpo è stato rinvenuto in via Rialto, in un fosso nel quale è caduto con il proprio motociclo, ancora da stabilire se per un incidente o per un malore.