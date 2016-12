Uccise la figlia troppo moderna a bastonate, espulso il padre-padrone

di Maria Grazia Bocci

PADOVA - Non aveva avuto pietà per quellaribelle neppure quando, ricoperta di sangue, urlava disperata a terra, distesa ai suoi piedi. Anzi, si era preso una pausa. Era sceso dal primo piano alla cucina del pianoterra, nella casa di. Aveva fumato una sigaretta e fatto uno spuntino. Poi la ferocia era riesplosa.da fracassare le ossa. Fino a che Kaoutar, 19 anni, rea di non aver voluto obbedire alle volontà delmarocchino, musulmano, era morta dopo un'agonia di un'ora e mezza, devastata dalle ferite e soffocata dal suo stesso vomito. Il padre Mohammed Lhasni, all'epoca saldatore in un'azienda di Carmignano di Brenta, oggi sessantaquattrenne, dopo aver scontato la pena per omicidio volontario, è stato. L'altra sera, alle 20, è stato accompagnato all'aeroporto di Tessera e rispedito nel suo paese d'origine.