Papa Bergoglio “tradisce” con una sanitaria l'amico calzolaio Samaria

di Eleonora Scarton

SEREN -esce daled entra in una sanitaria per cercare delle scarpe ortopediche tradendo il calzolaio bellunese che da oltre 40 anni, a, realizzava per lui calzari su misura. Il pontefice, come una persona qualunque, nella giornata di martedì è uscito dalla propria residenza e si è recato in un negozio in vie del Gelsomino per visionare delle scarpe ortopediche nuove. La visita non è durata molto ma il Papa ha anche avuto modo di salutare i presenti uno ad uno, com'è nella sua indole umile e fraterna, posare per qualche foto di gruppo e benedire un crocifisso che gli viene porto da un giovane commesso.