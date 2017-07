Parapendista va a sbattere contro la seggiovia: frattura alla gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - Verso le 9 del mattino di oggi, 28 luglio, un parapendista è rimasto sospeso sui cavi della seggioviaad. Il pilota, 54 anni di, è stato tratto in salvo daida 7 metri d'altezza.Una volta a terra si è verificato come l'uomo avesse riportato unaalla gamba in seguito all'impatto contro i seggiolini e si è reso necessario l'intervento dell'per trasportarlo all'ospedale di Belluno.