Parapendista si incastra tra la cima del Dolada e le antenne: elisoccorso

BELLUNO - Alle 16.40 di oggi, 29 luglio, unha perso il controllo del mezzo andando ad incastrarsi tra la cima del Dolada e le antenne. Ad accorgersi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto è stato un passante che si era trovato davanti alla scena. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino dell'Alpago che, a 1300 metri di quota ha sbarcato con un verricello di una trentina di metri il medico e il tecnico dell'Decollato dal Rifugio Dolada, il pilota di nazionalità tedesca aveva perso il controllo del parapendio, finendo tra gli alberi in un punto ripido poco sopra un salto di roccia di 40 metri. Mentre il medico prestava le prime cure all'uomo che aveva riportato alcune ferite, il tecnico dell'elisoccorso ha attrezzato una corda fissa per operare in sicurezza e, con l'aiuto dei due soccorritori verricellati sul posto, spostare l'infortunato su una cengia soprastante dove poterlo più facilmente imbarellare per poi procedere al recupero. Una volta a bordo, il ferito è stato trasportato all'ospedale di