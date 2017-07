L'orso si avvicina alle case, spacca le gabbie e fa strage di conigli

di ​Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PONTE NELLE ALPI - Si è avvicinato, ha ucciso in silenzio e poi è scappato, forse disturbato da qualche rumore.. Un esemplare giovane, non è chiara la taglia, si aggirerebbe la notte in zona Ponte nelle Alpi,, forse attraversando anche l'Alemagna. È successo nella notte tra giovedì e venerdì, probabilmente intorno alle due.L'animale ha preso di mira le gabbie di conigli di una vecchia casa vicino all'uscita dell'autostrada: dopo averle spaccate, piegandone anche le grate in ferro, ha tirato fuori le povere bestie. Due sarebbero state uccise con le unghie, mentre le altre, secondo la tesi delle guardie provinciali, sarebbero morte di spavento (infarto). In tutto 18 carcasse rimaste a terra senza essere mangiate...