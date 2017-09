Travolto mentre attraversa le strisce, sedicenne all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE - Investito mentre attraversava la strada lungo le strisce pedonali. È accaduto ieri sera, verso le 19.30, in località Roggia, lungo la statale di Alemagna, alle porte nord di Longarone.Vittima un ragazzino del posto di 16 anni che con altri due amici era appena salito dalla sottostante zona degli impianti sportivi, diretto a casa.Una Golf, che saliva in direzione Cadore, lo ha travolto, scaraventandolo a terra. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso.Il giovane pedone ha riportato un trauma cranico commotivo, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Trasportato all'ospedale di Belluno, dopo aver ricevuto le prime cure da un medico giunto sul posto, è stato sottoposto ad una serie di indagini che hanno accertato il trauma alla testa. Era tuttavia cosciente, capace di comunicare con i soccorritori. È stato trattenuto in ospedale, sotto stretta osservazione.L'incidente è accaduto in un tratto di statale ben illuminato.Cosa sia accaduto con certezza lo stabiliranno i rilievi della polizia stradale, unitamente alle testimonianze.È stato il giovane a gettarsi improvvisamente sulla strada senza guardare se arrivassero macchine, oppure l'automobilista ha avuto un attimo di fatale distrazione o, ancora, correva troppo? A queste e altre domande dovranno dare risposta le indagini.