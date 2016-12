La festa di Natale si trasforma in tragedia: 40enne muore soffocato

di Olivia Bonetti

LIMANA - Doveva essere un momento di festa per tutta la comunità didi, ma è finita in tragedia. Un residente storico della comunità alloggio è finito in gravissime condizioni all'ospedale, dopo il soffocamento dal cibo che stava mangiando: il giorno dopo in ospedale aè deceduto. Se ne è andato così, 40enne bellunese, che viveva da anni nella struttura di Limana. Evidente la ricostruzione dell'incidente: non sono state rilevate responsabilità e la salma del 40enne è stata messa dubito a disposizione dei famigliari. Hanno fatto tutto il possibile per salvarlo infatti gli operatori della comunità che hanno assistito al soffocamento durante la festa di Natale di sabato. Ma è tutto inutile.