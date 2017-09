Il formaggio più buono? Nasce dalle mani di tre generazioni di casari

di Mirko Mezzacasa

LA VALLE - Ildell'diè quello che meglio rappresenta il prodotto del territorio. È questo il verdetto della giuria che alagordino indetto daha individuato questo cometra i 19 di altrettante realtà del comprensorio. Sul podio anche Malga Laste (Rocca Pietore) di Ezio Dorigo e Malga Le Buse (Falcade) della società agricola Le Buse di Antonio Pescosta.Peril premio è motivo di orgoglio e soddisfazione. «Una volta arriviamo terzi, un'altra primi e ogni tanto anche più indietro ma è sempre bello partecipare», afferma il malgaro della quarta generazione dei Belot da Piasent di Rif, con l'attività in località Le Ronche in comune di La Valle. Difficile riuscire a carpirgli i segreti del mestiere perché alla domanda su cosa faccia la differenza nel gusto del formaggio la risposta è fuorviante. «La lavorazione innanzitutto - dice il casaro - ma anche il tipo di erba che l'animale mangia al pascolo». Che di pascoli se ne intenda non c'è dubbio, Walter non è di primo pelo, come conferma la folta barba: è nato quando la famiglia gestiva malga Framont.Nel dopoguerra il bisnonno di Walter si sacrificava all'estero in miniera mentre la bisnonna del ceppo dei Soppelsa di Rif, ma probabilmente originaria di Cencenighe, lavorava la terra e allevava ovini e caprini, così anche il figlio Santo padre di tre figli. Giovanni Nino ed Ernesto hanno dato continuità all'azienda di famiglia e Nino Belot con la moglie Amelia oggi è ancora in attività accanto al figlio Walter, alla figlia Nada e al nipote Mirco che a 21 anni ha già le idee chiare sul suo futuro nella nuova e moderna stalla a Le Ronche...