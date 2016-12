Bimbo scosso a 4 mesi: papà condannato a 12 anni di carcere

ROVIGO - Con l'accusa di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti del figlio all'epoca di soli quattro mesi , un uomo residente nel rodigino è statodal tribunale del capoluogo polesano. Assolta invece l'ex moglie e madre del piccolo. Il padre èla madre una 31enne di. La vicenda era accaduta aLa vicenda risale al febbraio del 2010 quando l'uomo, in quel momento in casa da solo con il figlio di pochi mesi, aveva chiesto l'intervento di una ambulanza perché. Nel frattempo era tornata a casa anche la madre. Una serie di accertamenti medici aveva poi rilevato che il bimbo sarebbe stato sottoposto a una serie di scuotimenti che sarebbero stati all'origine di lesioni. Le indagini delle forze dell'ordine avrebbero poi rilevato che tali atti sarebbero stati compiuti anche in altre occasioni. La difesa del condannato ha annunciato il ricorso in appello.