Da Madonna a Rihanna, se le star ci mettono la faccia

di Silvia Cutuli

I segreti di bellezza delle star non sono più un segreto, dal momento che sempre più regine e reginette del cinema come della moda e della musica, stanno vestendo i panni di imprenditrici del beauty confezionando linee di make-up e trattamenti per il corpo a loro immagine e somiglianza. E quale donna non vorrebbe conoscere la pozione magica capace di togliere almeno una decina d'anni alla pop-star Madonna, 59 anni compiuti ad agosto? Presto accontentate. Nasce MDNA Skin, una linea di prodotti dedicati alla cura della pelle lanciata pochi giorni fa a New York e frutto della collaborazione tra Madonna e il suo dermatologo di fiducia. «Madonna è una persona molto disciplinata: non salta mai un giorno, nel prendersi cura di sé, e questo sulla sua pelle si vede» dichiara il dottor Paul Jarrod Frank, perché «non è l'applicazione occasionale che combatte i segni dell'invecchiamento; è la cura regolare della pelle a farlo».GLI INGREDIENTIEd ecco allora che vengono in aiuto le nuove creme, che promettono pelle levigata e più pura grazie all'azione delle acque termali di Montecatini. Un ingrediente di bellezza per di più italianissimo, il cui potere unito all'argilla (proveniente sempre dallo stesso territorio) dà vita anche a una maschera ricca di minerali che attenua i segni dell'inquinamento facendo apparire il viso più rilassato. Sguardo fresco poi, dopo un'applicazione del gel contorno occhi da mettere quasi fosse una crema prima di uscire, consiglia la pop-star.CINQUANTA SFUMATUREA far compagnia a Madonna sull'insidioso terreno delle cure di bellezza, si è affacciata di recente un'altra eroina della musica come Rihanna, che agli inizi di settembre ha lanciato la sua Fenty beauty (Fenty è il suo vero cognome) pensando a come valorizzare le cinquanta e più sfumature della pelle a ogni latitudine. Il segreto di bellezza qui sta tutto nell'idea di confezionare nuances adatte a ogni tipo di incarnato, esaltando l'unicità femminile. Tra i prodotti sono molti quelli dedicati alla base viso, come primer, set da contouring, illuminanti e speciali cartine ideali per mantenere un incarnato opaco nel corso della giornata. E ancora sono ben 40 le varianti di colore del fondotinta Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, dall'effetto opaco extra naturale.Dalle stelle della musica a quelle della moda e del cinema, tra le imprenditrici del beauty si è fatta notare Claudia Shiffer, peraltro apparsa in splendida forma solo qualche giorno fa sulla passerella Versace della primavera/estate 2018, merito forse della sua linea di make-up? «I miei 30 anni nell'industria della moda e della bellezza mi hanno insegnato molte cose, quindi ho deciso di lavorare sulla mia prima linea di make-up in edizione limitata», racconta l'ex top-model presentandola su Instagram: «Sono molto emozionata di annunciare il lancio della mia collezione in edizione limitata Claudia Schiffer Makeup creata in collaborazione con ArtDeco». Insieme al marchio di cosmetici tra i più prestigiosi della Germania, la Schiffer punta su rossetti forse perché a nessuna sta così bene la nuance del rosso come a lei - ma anche blush, ombretti pastello, ciprie finissime, smalti e eyeliner.IL SITO DI GWYNETHÈ ormai divenuto un vero e proprio fenomeno mediatico invece Goop, il sito lanciato nel 2008 dall'attrice Gwyneth Paltrow dove dispensa consigli per uno stile di vita più sano, a cui nel tempo si è affiancata anche una linea di prodotti cosmetici definiti Natural and organic skincare. Se non che, è di pochi giorni fa l'attacco mosso al blog dalla rivista statunitense The Atlantic che parlerebbe di marketing ingannevole, sostenendo che Goop abbia trasformato dei semplici consigli in un brand. Dal canto suo la Paltrow, che nel frattempo è anche direttore creativo di Juice Beauty, linea di skincare rigorosamente bio, replica: «Conoscere e sapere con cosa sono fatti i prodotti che usiamo sulla nostra faccia è un dovere imprescindibile a cui tutte le beauty addicted devono fare attenzione».