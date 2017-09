© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arvida Bystrom, 25 anni, è una fotografa svedese che da anni si batte con iniziative e provocazioni contro il pregiudizio di genere. La giovane artista ha fatto del "no alla depilazione" uno dei suoi maggiori cavalli di battaglia. Proprio per questa ragione Adidas l'avrebbe scelta come testimonial della campagna #Superstar, dedicata "alle icone di domani".Nello spot, Arvida, con indosso un modello rivisitato delle Adidas anni '80, spiega: "Penso che il femminismo sia un concetto culturale. Chiunque può essere femminile, fare cose da donna e forse la società ha paura di questo".Tuttavia, dopo la pubblicità, la modella sarebbe stato bersaglio di insulti e minacce. Scrive in un post su Instagram: "Sui social ho ricevuto molti commenti pieni d'odio e minacce di stupro via email, non riesco nemmeno a immaginare cosa voglia dire cercare di resistere in questo mondo senza avere tutti i privilegi che ho io".