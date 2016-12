Dalla Versace alla Ventura, l'addio sui social alla signora della moda Franca Sozzani

di Valentina Venturi

Solo un cuore, nero. Basta questo per dare la drammatica notizia. Così su Twitter Vogue Italia annuncia la morte della sua direttrice Franca Sozzani. Dopo qualche minuto il colore del cuore cambia, diventando da nero a rosso. La Sozzani aveva 66 anni e da 22 dirigeva l’edizione italiana della celebre rivista di moda. Era malata da un anno.La notizia ha fatto il giro del mondo e sui social network sono iniziati immediatamente i commenti. La prima è Donatella Versace che su Instagram dichiara: "#FrancaSozzani per sempre nel mio cuore", affiancando la frase ad una foto in bianco e nero di loro due sorridenti, mentre lo stilista GianBattista Valli la saluta così: “Mi mancherai mia preferita principessa bionda, meraviglioso essere umano, sei stata un’ispirazione e un’amica preziosa, ora ci lasci per una nuova avventura... buon viaggio”.Simona Ventura scrive commossa: "Franca... sono disperata... sei e sarai sempre un punto di riferimento. Non potrò mai dimenticare il supporto che mi hai sempre dato. Eri l'orgoglio di un paese che vince e di cui andare orgogliosi. Buon viaggio",Le parole di commiato di Giuseppe Sala, il Sindaco di Milano, la città di adozione della Sozzani originaria di Mantova: "Milano oggi perde un'importante rappresentante di moda e stile, italiano e non solo. Franca Sozzani è stata molto più di una giornalista di moda. La nostra città le deve molto. Ha saputo interpretare e anticipare tendenze: raccontandole con eleganza, ha contribuito a fare di Milano un punto di riferimento internazionale per il mondo del fashion. La ricorderemo sempre con affetto".La giornalista Paola Saluzzi retwitta una frase del fotografo Richard Avedon che aveva postato la Sozzani stessa: “Inizia con uno stile, e ti ritroverai in catene; inizia con un'idea, e sarai libero", Giovanna Melandri scrive “grande tristezza per notizia morte Franca Sozzani. Non solo grande signora della moda, anche grande amica dell'arte e di cause civili” e l’attrice e modella spagnola Rossy De Palma sottolinea incredula: “Non posso crederlo RIP #franca sozzani vogueitalia ti abbracio forte cara".