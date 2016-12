La minaccia del terrorismo incombe anche sull'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,forse sbaglio ma perchè dovremmo avere paura di attentati in Italia quando siamo l'unico paese che fa entrare tutti e senza distinzione gli islamici che lo richiedono? La realtà è che siamo pacificamente invasi ed eventuali attentati in Italia causerebbero solo a furor di popolo la fine della già in atto invasione. Quindi stiamo tranquilli per gli attentati, purché continuiamo ad accettarli e mantenerli.VeneziaCaro lettore,temo che lei pecchi di rassegnato ottimismo. La minaccia del terrorismo islamico incombe su tutti i paesi occidentali, l'Italia compresa. Se finora non siamo stati colpiti non so se dobbiamo ringraziare più il destino, la strategia dei tagliagole dell'Isis o i nostri sistemi di sicurezza. Forse tutte e tre le cose insieme. Ma sono convinto che non sia proprio il caso di stare tranquilli. Anche perché la nostra politica di libera accoglienza ci rende oggettivamente permeabili all'ingresso di estremisti islamici. Non si tratta di fare dei facili parallelismi tra profughi e terroristi. È evidente che la maggior parte dei rifugiati o presunti tali che raggiungono l'Italia non ha nulla a che fare con l'Isis. Ma è altrettanto ovvio che tra le migliaia di uomini e donne che entrano, senza particolari controlli, nel nostro Paese, la possibilità che si infiltri qualche estremista islamico è oggettivamente alta.Magistratura e forze di polizia in questi mesi hanno anche intercettato numerosi combattenti e simpatizzanti delle organizzazioni jihadiste presenti o in transito in Italia. E anche questo dimostra quanto alta sia l'insidia.