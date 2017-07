L'attivismo spregiudicato del nuovo Napoleone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,mi consoli se può, perché non vorrei essere diventato un demagogo, continuando a dire che l'Italia non riesce mai a farsi rispettare dal resto del mondo. Le sembra forse normale che Macron, convochi i due maggiori leader libici e non il presidente del consiglio italiano, per discutere i problemi che assillano la Libia, che tuttavia però ne provocano altrettanti al nostro paese, dopo che tutto questo casino è stato provocato dall'intervento soprattutto della Francia, che eliminando Gheddafi ha lasciato quel paese nel caos piu totale. Sorvoliamo anche sui problemi economici, tanto per fare un solo esempio, la Fincantieri. Ora se la Francia riesce a pacificare quel paese, dopo averlo però destabillizzato, loro si prenderanno il petrolio e il gas, lasciando a noi il problemi degli immigrati, ovviamente rifiutati dalla Francia. La Le Pen non avrebbe sicuramente fatto di meglio di quel damerino. Quello che però mi fa incavolare di piu, è il presidente Gentiloni, che lo ringrazia pure, un masochismo allo stato puro, sono basito.Caro lettore,temo che qualche volta nei nostri governanti prevalga un vecchio principio andreottiano: meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Non si spiegherebbero altrimenti talune scelte (anzi non-scelte) o certe dichiarazioni. Comunque su Macron temo di non aver argomenti per consolarla. Ma non credo che lei sia un demagogo: semplicemente ha preso atto di una realtà. Macron, che ha infiammato i cuori di tanti progressisti italiani, non ha a cuore nè gli interessi dell'Europa nè tantomeno quelli di paesi storicamente alleati come l'Italia. La sua strategia, peraltro intuibile sin dalle sue prime mosse, ha come unico punto di riferimento la Francia, tutto il resto è strumentale a questa strategia. Non so cosa avrebbe fatto la Le Pen. Credo però sia più importante capire cosa possiamo fare noi, come Paese. Che tipo di risposte e di iniziative dobbiamo e possiamo assumere. Per ora sembra siamo in grado solo di incassare. Le mosse di Macron ci hanno colti in contropiede su molti fronti. Ma dopo essere stati sotto scacco della politica ecomica tedesca, non possiamo permetterci di subire passivamente l'attivismo spregiudicato del nuovo Napoleone.