La ragazza che gira nuda per Bologna ha preso una multa di 3300 euro

La ragazza che camminava l'altro giorno nuda per le vie di Bologna, immortalata in un video diventato virale, è stata multata di 3mila e 300 euro. La polizia ferroviaria, che l'ha intercettata nei pressi della stazione, l'ha infatti sanzionata per atti contrari alla decenza. Alle Forze dell'ordine la giovane - 26 anni di Aosta - si è giustificata spiegando che «voleva vincere la paura che provava quando si sentiva osservata».