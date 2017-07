Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, dimenticate queste foto: ecco com'è oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per noi resterà sempre il, capace di farci divertire ed emozionare. Eppure l'infanzia di, l'attore protagonista di '', è finita molto presto e questo ha finito per avere conseguenze sulla sua vita personale.Ritrovatosi star a soli 10 anni, e quasi completamente dimenticato vent'anni dopo, diverso tempo fa Macaulay aveva preoccupato non poco tutti i fan, dopo essere apparso invecchiato e provato dagli eccessi in alcune foto scattate in strada. La vita dell'attore e musicista non fu facile, una volta scemato il successo dei film che lo avevano reso noto in tutto il mondo. A livello personale, infatti, Macaulay ne ha viste di tutti i colori: i suoi genitori, che non erano sposati, litigarono per l'affidamento quando si lasciarono e si scoprì che il padre aveva dilapidato tutto il patrimonio del figlio, all'epoca 15enne. A soli 18 anni poi arrivò il matrimonio con la coetanea Rachel Miner, durato quattro anni, fino al 2002, anno in cui Macaulay conobbe e iniziò una relazione con Mila Kunis. Le dipendenze da alcol e droga però rimasero una costante nella vita dell'ex bambino prodigio di Hollywood, accentuate nel 2008 dal lutto per la morte della sorella Dakota, travolta e uccisa da un pirata della strada a Los Angeles. La fine della storia con Mila Kunis, nel 2011, sembrava il preludio al peggio. Quegli scatti 'rubati' in strada misero in ansia e in allarme tutti i fan dell'attore.Da allora (era il 2012) ne è passato di tempo e Macaulay Culkin, oggi 37enne, sembra un'altra persona rispetto a quella avvistata e immortalata in quelle foto che fecero il giro del mondo. Ecco come appare oggi l'attore: decisamente ringiovanito e in forma, lontano dalle pessime condizioni psico-fisiche che avevano allarmato lo showbiz e non solo. Sulle condizioni delle scarpe, a questo punto, possiamo anche sorvolare...