di Rachele Grandinetti

Anche quest’anno il principe Harry ha preso posto sugli spalti degli Invictus Game, i giochi internazionali per veterani di guerra che ha ideato e lanciato a Toronto. Un progetto in cui il giovane di casa Windsor ha messo il cuore, nel vero senso della parola dal momento che nel 2016 la scintilla con l’attrice Meghan Markle scoccò proprio su questa scenografia.A distanza di un anno, però, c’è un’altra donna che fa parlare di sé al suo fianco. Una piccola donna, in realtà, che ha messo inconsapevolmente in piedi un quadretto di tenerezza che sta facendo il giro del mondo: la bimba è Emily, due anni (è la figlia di David Henson, atleta paralimpico ed ex artificiere che perse le gambe in Afghanistan nel 2011), se ne sta in braccio alla mamma accanto ad Harry e, approfittando di qualche momento di distrazione, affonda la mano nel sacchetto di pop corn del principe. Harry pare non accorgersene inizialmente, invece sta al gioco e intrattiene con la bimba un siparietto di dispetti e risate e altre manciate di pop corn.