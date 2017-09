Bambola del sesso molestata dai visitatori durante la fiera: "Abbiamo dovuto portarla in riparazione"

TgCom24

Samantha infatti risponde se le si parla e geme nel caso venga stimolata su fianchi o seno.

VIENNA - Samatha, la bambola del sesso dal valore di oltre 3mila euro, è stata presentata all'Arts Electronica Festival di Linz in Austria, ma l'esposizione è finita male...Come riporta il sito, la bambola-robot, creata dall'inventore spagnolo Sergi Santos, è stata letteralmente presa d'assalto dai visitatori della fiera, che "le avrebbero infilato le mani dappertutto"."Le hanno rotto due dita, le hanno toccato insistentemente seno, gambe e braccia. Alla fine della fiera l'ho trovata sporchissima", racconta Santos. La bambola è stata inventata per interagire con l'uomo."È stata una cattiveria - conclude Santos -. La gente non ha capito la tecnologia: non hanno dovuto pagare e l'hanno trattata come dei barbari".