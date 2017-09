â€‹Legge elettorale? Una gran presa in giro degli elettori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli italiani hanno tante buone qualità, tra le quali avere molta immaginazione, senso artistico, essere creativi e la storia è piena di grandi personaggi illustri, che hanno emerso per capacità di maestria. Tuttavia, gli italiani come del resto qualsiasi altro popolo sulla Terra, hanno pure dei difetti. Se poi, tra questi ultimi aggiungiamo che nella politica nazionale chi rappresenta il popolo, da tempo conia con assonanze latineggianti che finiscono in ellum, come Mattarellum, Porcellum, ora Rosellum, io dico che qualcuno che ritiene di avere grande sensibilità verso il proprio Stato, non fosse che lo rappresenti nel ruolo sociale di deputato, onorevole o senatore, probabilmente trae ispirazioni, per l'attesa di questa nuova legge elettorale, che so, da casse di vino rosè. Sto cercando, almeno mi sforzo, di capire questa nuova invenzione: la legge elettorale del tanto parlare Rosatellum. Premesso che ancora ci sto capendo poco, se sarà vero che ci sarà una differenza per chi, partito, correrà da solo e quindi con il 3% per aggiudicarsi i seggi ed il 10% se in una coalizione, come al solito i politici del momento stanno prendendo in giro gli elettori. In Parlamento ci sarà un governo che non governerà perché ci sarà una gran acozzaglia tra partiti, partitini nuovi, cani sciolti e la monolitica coalizione, con il benestare dell'inciucio, che ad arte, loro, sempre loro, sapranno riaggiudicarsi lo stesso posto che tutt'ora occupano.