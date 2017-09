â€‹Autonomia, bisogna togliere i privilegi agli Statuti speciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sappiamo che in Italia è più facile chiedere (e spesso ottenere) privilegi che cancellarli. Oggi molti veneti vogliono gli stessi privilegi concessi alle regioni a Statuto speciale. È ovvio che se lo Stato italiano potesse concedere questo privilegio al Veneto, tutte le altre regioni a cui manca questo vantaggio lo vorrebbero. Purtroppo, per i veneti e per gli altri, non è possibile quindi sarebbero soldi sprecati. Io credo invece che in questo momento di crisi (non dobbiamo mai dimenticare il gigantesco debito pubblico) si dovrebbe aiutare economicamente lo Stato. Ci sarebbe una soluzione che sarebbe contemporaneamente di giustizia ed economica: togliere il privilegio dello Statuto speciale a tutte le regioni che oggi lo possiedono. Se settanta anni fa il privilegio era necessario per evitare le secessioni, oggi tale pericolo è lontano. Naturalmente sarebbe necessario un referendum nazionale il quale sarebbe possibile perché i privilegi concessi alle cinque regioni contrastano con lo spirito di uguaglianza della Costituzione, e quindi sono anticostituzionali.