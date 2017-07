© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 19 in via Sandro Pertini a Lariano. Una Bentley guidata da un 45enne ha centrato in pieno una Renault Clio che uisciva da una stradina, con a bordo due coniugi anziani. Nel violento impatto la coppia è stata sbalzata fuori dall'auto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lariano e alcune ambulanze. I due anziani sono stati trasportati in codice rosso a Roma ai policlinici Umberto Primo e Tor Vergata. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.