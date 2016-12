Pressing sulla Raggi: «Non mollo» E i vertici chiedono altre teste

di Simone Canettieri e Stefania Piras

C'è chi la chiama «l'occupazione dell'esercito alleato» e chi «l'ultima ridotta del Campidoglio». Nei fatti, ammettono diversi big grillini, «le stiamo costruendo un cordone sanitario attorno, ma non è detto che funzioni». La pressione del M5S su Virginia Raggi per salvare il Campidoglio si gioca a tutto campo. E' un commissariamento politico.IL RIMPASTOSe i parlamentari Bonafede e Fraccaro continuano a entrare a uscire dalle stanze di Palazzo Senatorio, dalla Casaleggio associati arriva un altro input: Massimo Colomban, mancato vicesindaco, diventa super assessore. L'imprenditore trevigiano avrà il «compito di riorganizzare la macchina amministrativa». Si occuperà con maggior forza delle società partecipate, uno dei nodi messi in evidenza dall'Oref nella relazione con la quale ha bocciato il bilancio previsionale del Comune. Nella resa dei conti tira aria di un ulteriore rimpasto: a rischiare è Laura Baldassare, responsabile del sociale e vicina a Luigi Di Maio, nel mirino per la gestione dei campi rom. I fronti aperti per la sindaca si affastellano: i conti che non tornano e il rischio commissariamento (seppur smentito dall'assessore al Bilancio), il fronte giudiziario dell'arresto del fedelissimo Raffaele Marra, quello dei rifiuti legato all'ormai ex assessore Paola Muraro e poi le nomine del mirino dell'Anac.«Virginia» ieri mattina è scomparsa dai radar: ha disertato l'inaugurazione del molo E a Fiumicino, l'aeroporto di Roma, ed è riapparsa solo nel pomeriggio per il vertice in prefettura sulla sicurezza. Durante il quale ha omesso una notizia non secondaria: al momento è saltato anche il concertone di Capodanno al Circo Massimo, la società che aveva vinto il bando si è tirata indietro. Per la prima volta da venti anni la Capitale potrebbe non ospitare un evento per la notte di San Silvestro. Sono giorni di tensione per la sindaca che ieri ha salutato anche un altro fedelissimo: Salvatore Romeo, il capo segreteria politica ha fatto gli scatoloni, «chiedendo scusa ai romani». Ma lei ai suoi continua ribadire: «Vado avanti nonostante tutto».