Disposto l'ospedale psichiatrico per Miss Padania: perseguitava il suo ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gip del tribunale di Brescia ha disposto il ricovero in ospedale psichiatrico per Alice Grassi, Miss Padania nel 2003, arrestata a marzo scorso per stalking nei confronti dell'ex fidanzato.«Non sono pazza, sono pronta a fare qualsiasi percorso di disintossicazione, ma non sono psichiatrica e non merito di finire in una struttura così». Alice Grassi , Miss Padania 2003, non accetta la sentenza e i suoi legali fanno subito sapere che ricorreranno in appello per chiedere la revoca della misura di sicurezza disposta dal gip.La Miss era stata arrestata e detenuta del carcere di Verziano nel marzo scorso per aver minacciato, sotto l'effetto di alcol e droga, il fidanzato con un cavatappi.