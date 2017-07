Non bastava Caronte: lunedì arriva Lucifero. "41 gradi". Ma a Nordest previsto qualche temporale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bel tempo e tanto sole con Caronte sull'Italia. La redazione di iLMeteo.it annuncia per oggi una bella giornata di sole su tutto il Paese, salvo un pò di nubi basse al mattino sull'Alto Tirreno e, in giornata, verso il Nord Appennino e il Medio Adriatico. Da segnalare anche qualche, specie pomeridiano, sui rilievi di. Caldo, per ora, nella norma, data ancora una componente prevalente di aria atlantica nella circolazione anticiclonica.Antonio Sanò, il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, parla, però, di un lieve cedimento dell'alta pressione Caronte sulle nostre regioni settentrionali, tra domani e domenica. Su queste aree transiterà, infatti, una linea di, nella notte di domenica. Meglio su Liguria ed Emilia Romagna. Altri temporali nel giorno festivo su Alpi, Prealpi e al Nordovest. Bel tempo sul resto del Nord, sole e sempre più caldo al Centro Sud.Sanò conferma poi la staffetta tra anticicloni nel corso di lunedì con Caronte che abbandonerà la scena lasciando il posto all'infuocato Lucifero. Per tutta la prossima settimana, che coincide con la prima settimana di agosto, caldo torrido sull'Italia, con punte di 39/41° diffuse su gran parte delle regioni, anche al Nord. Valori estremi di 42/43° nel Lazio e in Toscana, fino a 44° in Sardegna.