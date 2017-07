Roma, massacra a bastonate pusher del fratello più piccolo: la Meloni gli offre il legale gratuito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La deputata di Fratelli d'Italia si è schierata oggi a favore del ragazzo che il 23 luglio aveva massacrato di botte il pusher del fratello minore. Sul suo profilo Facebook la Meloni ha dichiarato che «per noi è chi spaccia droga a dei ragazzini minorenni a dover essere indagato per tentato omicidio, non un fratello disperato. Non siamo mai stati e non siamo per la giustizia fai da te, ma non possiamo far finta di non sapere che questo ragazzo non aveva strumenti per difendere il suo fratellino dalla droga, magari dalla dipendenza, forse perfino dalla morte».Poi si scaglia verso la sinistra e accusa «Se avesse denunciato lo spacciatore cosa sarebbe accaduto? Grazie alla sinistra delle depenalizzazioni e degli svuotacarceri assolutamente nulla». Migliaia di likes, numerose condivisioni e altrettanti commenti hanno subito seguito il post della parlamentare, chi a favore e chi invece fortemente contro ogni tipo di giustizia fai da te.Il 22enne dopo aver saputo che il fratello di 15 anni faceva uso di sostanze stupefacenti è andato, armato di mazza, a casa del pusher dove lo ha colpito ripettamente. Dopo il gesto si è diretto immediatamente in commissariato dove ha ammesso le sue responsabilità. Ora rischia dai 7 ai 14 anni per il reato di tentato omicidio.