Lo Stato e le istituzioni sono vicini alle popolazioni colpite dal terremoto e comprendono la sofferenza dei cittadini. Queste le rassicuazioni di sergio Mattarella che questa mattina è in visita nelle Marche, nelle zone colpite dal sisma di fine estate. «La solidarietà ha bisogno di atti concreti. Le istituzioni si stanno impegnandoal massimo per avviare la ricostruzione», ha detto il Presidente della Repubblica al Camping Holiday di Porto San'Elpidio che ospita circa 500 sfollati dall'entroterra Maceratese. «Questo sta avvenendo - ha ribadito - l'impegno delle istituzioni non si abbasserà nel corso del tempo ma resterà forte e determinato».Il Capo dello Stato ha garantito: «Il prossimo Natale e il prossimo Capodanno saranno migliori di questo. Comprendiamo il vostro stato di sofferenza per la distanza dalle vostre case, dai luoghi che normalmente frequentate, perché questi giorni di festa debbono essere vissuti con i propri cari e gli amici. Tutto questo manca e rende questo Natale poca festa». Ma, ha aggiunto, «intorno a voi c'è un grande affetto, da parte di tutti i cittadini». «Tutti ci siamo resi conto - ha continuato - che cosa vuol dire aver vissuto queste scosse terribili e spaventose. Quello che non abbiamo potuto percepire si è tradotto in affetto. E ora - ha concluso - questo devetradursi in atti concreti».Prima di Porto Sant'Elpidio, Mattarela è andato a trovare i terremotati sfollati al camping La Medusa di Porto Recanati e, stringendo loro le mani, ha assicurato: «Lo Stato non vi ababndona».