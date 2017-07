Migranti, sì del Cdm alla missione navale italiana in acque libiche

«Il consiglio dei ministri ha approvato la missione di supporto operativo alla Guardia costiera libica». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi. «Quello che abbiamo approvato - ha precisato il premier - è nè più nè meno quello che ci è stato richiesto dal Governo di accordo nazionale libico. Credo sia molto importante considerare questo come un passo in avanti nel contributo italiano al rafforzamento delle capacità delle autorità libiche nelle loro iniziative contro gli scafisti e nel controllo delle frontiere e del territorio nazionale». Si tratta, ha sottolineato Gentiloni, di «un pezzo del percorso di stabilizzazione cui l'Italia è particolarmente affezionata perchè sentiamo il dovere di parteciparvi».

