Morta Fabrizia Di Lorenzo: arriva la conferma di Alfano

Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha confermato che l'italiana Fabrizia Di Lorenzo è tra le vittime dell'attentato al mercatino di Natale di Berlino, dove un tir è piombato sulla folla uccidendo 12 persone.

«L'Italia ricorda Fabrizia Di Lorenzo, cittadina esemplare uccisa dai terroristi. Il Paese si unisce commosso al dolore della famiglia», scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dopo la conferma della morte della giovane italiana a Berlino.

«La notizia della identificazione di Fabrizia Di Lorenzo tra le vittime della strage di Berlino conferma i peggiori timori dei giorni scorsi. Il dolore per la sua morte è grande. Ancora una volta una nostra giovane connazionale rimane, all'estero, vittima della insensata ed esecrabile violenza del terrorismo. Esprimo ai genitori e al fratello di Fabrizia la solidarietà e la vicinanza di tutto il nostro Paese».



Il segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, in un tweet, ha scritto: «Porteremo nel cuore il sorriso di Fabrizia, i suoi ideali, la sua voglia di cambiare l'Italia #rip».

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: