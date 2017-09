Calderoli: «Basta stupri, subito legge per la castrazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se fosse tutto confermato, se a commettere la violenza sessuale a Milano su una bimba di 13 anni fosse stato davvero l'uomo fermato, un abusatore seriale già condannato per altri 20 episodi di aggressioni e violenze sessuali, allora questo signore potrebbe essere il primo destinatario delle misure deterrenti e punitive previste dalla mia proposta di legge contro le violenze sessuali, ovvero la castrazione chimica per i recidivi, come questo abusatore seriale, è quella chirurgica per i 'Butungu' colpevoli di aggressioni connotate da brutalità e ferocia». Così il leghista Roberto Calderoli rilancia la proposta della Lega sulla castrazione.«Basta con il buonismo, basta stare sempre dalla parte dei Caini: qui siamo di fronte ad una bimba di 13 anni cui sarebbe stata rovinata la vita da uno stupratore pluri recidivo autore di altre venti violenze. Uno da castrare subito, chimicamente o chirurgicamente... Cosa aspettiamo a votare subito la mia proposta di legge?».