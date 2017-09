Silvio Berlusconi spegne 81 candeline e riaccende i motori

di Mario Ajello

I compleanni di Berlusconi, che oggi ne fa 81, erano un evento quando il personaggio era nazional-popolare. E tutti volevano sapere: chi invita? Quante belle ragazze ci saranno? Oggi che Silvio è in format padre nobile del popolarismo europeo e fidanzato fedele di Francesca, l'evento è diventato molto meno interessante.



E comunque, a Milano i forzisti hanno appeso i manifesti sui muri:

Auguri presidente

. I nipoti e i figli festeggeranno il patriarca ad Arcore e da stamane piovono telefonate di auguri. Le prime arrivate sono quelle delle deputate e amiche del presidente: dalla De Girolamo alla Gelmini, da Melania Rizzoli a tutte le altre. Ma soprattutto, il compleanno numero 81 darà a Salvini l'occasione di telefonare a Silvio per festeggiarlo ma soprattutto per dirgli: quando ci vediamo? Silvio gli risponderà: "Anche subito".

A riprova che il padre nobile non perde il vizio di essere anche leader del centrodestra e sente l'odore di una ennesima vittoria, da condividere con gli alleati e da preparare anche nel giorno del compleanno, tra un morso alla torta con la panna (la sua preferita) e una carezza a Salvini ribadendogli però che il capo è lui e sentendosi rispondere:

Il capo è quello tra di noi che prenderà più voti

. Intanto Silvio spegne le candeline e riaccende i motori.

