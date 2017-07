M5S, Programma Università: «Servono finanziamenti uniformi per tutti gli atenei»

«Il finanziamento di università e della ricerca è fondamentale per garantire che le nuove generazioni del nostro Paese siano adeguatamente formate e, dunque, in grado di competere nel sistema globale». Lo scrive il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo, presentando il nuovo punto del programma Università. «L'attuale sistema di finanziamento - spiega l' M5S - risulta essere estremamente disomogeneo e inadeguato per affrontare in modo incisivo le sfide del futuro. Una seria riflessione si rende necessaria anche rispetto al modo nel quale vengono valutati i sistemi di università e ricerca dal momento che, a cascata, la valutazione incide sull'entità dei finanziamenti».

In un intervento ospitato sul blog, Francesco Sylos Labini afferma che il finanziamento «deve essere aumentato per quanto riguarda l'istruzione superiore dal momento che siamo in una situazione di arretratezza. In secondo luogo - prosegue - dobbiamo assicurarci di avere un sistema di finanziamento diffuso sul territorio in modo uniforme per assicurare ai cittadini, agli studenti di tutto il territorio italiano, una buon livello medio di istruzione». «Questo non esclude che ci siano progetti o delle sedi più dinamiche è di maggiore qualità rispetto ad altre: non si sta parlando di instaurare un regime parasovietico, ma di assicurare anche agli studenti di zone più depresse una qualità media accettabile. Una volta assicurato un buon servizio di base, è giusto garantire un riconoscimento a chi dimostri di lavorare meglio, attraverso un sistema di valutazione diverso rispetto a quello attualmente vigente», conclude Sylos Labini.

