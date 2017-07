Yara, ecco il post su Fb che indigna mamma e papà Gambirasio: "Per difendere Bossetti offendono nostra figlia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un post su Facebook per difendere, un post che mostra le immagini della piccolaridotta ormai uno scheletro coperta di vestiti ormai troppo grandi.L'orrore che i genitori della 13enne non hanno mai voluto vedere messo alla mercé di tutti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto esplodere la, come riporta Giallo.«Questa volta è stato passato il limite! Denunceremo alla Procura della Repubblica chi ha pubblicato su Internet le foto del cadavere di Yara», hanno fatto sapere i geniotori di Yara tramite il loro legale. Intanto a Massimo Bossetti è stata confermata la pena e questo ha scatenato l'ira di molti utenti che ne sostengono l'innocenza, un'ira che si è tramutata in offese e diffamazioni ai danni della famiglia Gambirasio, motivo per cui hanno deciso di agire legalmente.«È stata una cattiveria gratuita nei confronti di chi amava Yara. Adesso la polizia postale farà il suo lavoro e vedremo che cosa accadrà. Noi ci siamo chiesti se chi lo ha fatto ha una coscienza, ha dei figli...», così si è espresso il legale della famiglia. Molti si sono sempre espressi sulla vicenda, diventata sempre più mediatica negli anni, ma mai era stato divulgato un materiale tanto delicato e cruento che la stessa famiglia ha preferito non vedere mai per risparmiarsi un'ulteriore sofferenza.Bossetti resta quindi in carcere dopo che i giudici hanno confermato la validità delle prove del DNA aggiungendo che la stessa difesa non ha mai messo in discussione la validità delle prove che lo avrebbero incastrato.