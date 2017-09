Monza, il Tribunale: «Quei due bar vanno chiuso perché frequentati da troppi pregiudicati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due locali pubblici di Monza sono stati chiusi dalla Polizia di Stato di Monza per due settimane, su disposizione della Questura di Milano, perchè ritenuti abituale luogo di ritrovo di persone pregiudicate e pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Si tratta di un locale in via Cederna e di un altro in via Col di lana, divenuti oggetti di accertamenti da parte della Polizia a seguito dell'indagine «Velarium» che lo scorso 11 maggio ha portato all'arresto di 27 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare a vario titolo per traffico di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, rapine ed estorsioni, possesso illegale di armi e tentato omicidio.